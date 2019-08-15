شاهد.. رجل امن لبناني يصفع سيدة على وجهها!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لرجل أمن لبناني ينزل من مركبة عسكرية ويصفع سيدة على وجهها.

وأظهر الفيديو، السيدة وهي تقف بجانب مركبة عسكرية ليقوم أحد أفراد الأمن بالنزول من سيارته ويوجه لها صفعة قوية بسبب وقوفها أمام المركبة.

وتسبب الفيديو في حالة غضب واستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا المشهد بالغير لائق وطالبوا باتخاذ اللازم تجاه المعتدي.

من جانبها طالبت النائبة بولا يعقوبيان، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، بمعاقبة ومحاكمة الفاعل قائلة: “يجب ان يعاقب وان يحاكم سريعا عنصر الأمن هذا الذي صفع سيدة لانه طبعا شعر انها ضعيفة ..اتمنى ان اسمع سريعا عن الإجراء الذي سيتخذ بحقه وان يكون عبرة لآخرين “.