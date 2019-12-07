شاهد.. رجل دين شيعي يثير الجدل بتبريره سرقة هاتف الاعلامية ديما صادق!

ظهر رجل دين شيعي في مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاحتماعي، برر فيه سرقة هاتف الاعلامية اللبنانية ديما صادق.
ورد رجل الدين، والذي كان يخطب على احد المنابر، على رسالة كانت وجهتها ديما صادق الى من وصفته بـ “اقوى واشهر حاج في لبنان” قالت فيها انها سامحته على سرقة هاتفها ولكنها ذكرته ان السرقة واستباحة خصوصيات النساء حرام شرعا.
ورد الشيخ على كلام ديما صادق مبررا سرقة هاتفها واصفا كلامها بـ “قمة الوقاحة” و “نوع من لي الذراع للمؤمن بحيث يجعلون منه ضعيفا”، حسب تعبيره.
هذا تحريض رسمي على القتل!تهدرون دمي رسميا! تدعون الناس علنا بإسم الدين الى قطع يدي و رجلي ولصلبي؟ لن أُشبهكم بذلك التنظيم كما فعل الآخرون (نظرة سريعة على تويتر تكفي كي تعرفوا بماذا يشبهكم الناس بعد هذا المقطع).سأكتفي أن أضع هذا الفيديو اخبارا للقوى الأمنية @rayaelhassan @LebISF pic.twitter.com/R7AqvETk9b
— Dima (@DimaSadek) December 7, 2019