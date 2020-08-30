انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لرجل مصري يعتدي على زوجته ويهددها بإلقائها من بلكونة المنزل بالطابق الخامس .

حيث قام الرجل بالاعتداء عليها بالضرب وربطها بحبل وألقى بها في الشارع أمام المارة بعد تمزيق نقابها .

وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما جراء مشاجرة حادة بينه وبين أشقائها أدت لإصابته بكسور .

وأثار مقطع الفيديو غضب رواد السوشيال ميديا الذين طالبوا بضرورة ضبط هذا الرجل ومعاقبته على ما قام به خاصة وإنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها على زوجته .

وتمكنت أجهزة الأمن المصري من إلقاء القبض على الرجل .. وكشفت التحريات بإنه يعمل سائق توك توك ودائم التشاجر مع زوجته ولديه منها 4 أبناء .

وقبل الواقعة نشبت مشاجرة بين المتهم وأشقاء زوجته وتعدوا فيها عليه بالضرب فقام بعدها بالتعدى على زوجته ببلكونة الشقة .