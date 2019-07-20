شاهد .. رجل يصارع سكرات الموت وهو يصلي داخل مسجد

نشر الأمير ” عبد الله بن سلطان بن ناصر ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أظهر لحظة وفاة رجل وهو يصلي داخل المسجد .
ويظهر بالفيديو الرجل يصلي بمفرده داخل المسجد صلاة الفجر وفجأة بدأ يصارع سكرات الموت حتى سقط على الأرض وهو ساجد متوفيا .
وعلق الأمير عبد الله على الفيديو قائلا : ” دخل هذا الرجل إلى المسجد قبل أذان صلاة الفجر وصلى ركعتين انظروا كيف ينتظره الموت بهذه الخاتمة الحسنة ” .
وتابع : ” سبحان الله أنظر كيف يصارع سكرات الموت رزقنا الله وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة ” .
دخل هذا الرجل إلى المسجد قبل أذان صلاة الفجر وصلى ركعتين انظروا كيف ينتظره الموت بهذه الخاتمة الحسنة !
سبحان الله أنظر كيف يصارع سكرات الموت
رزقنا الله وإياكم حسن العمل
وحسن الخاتمة.
#يوم_الجمعه pic.twitter.com/vVw6Ghr6fd
— عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود (@ASNA_20) July 19, 2019