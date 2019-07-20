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شاهد .. رجل يصارع سكرات الموت وهو يصلي داخل مسجد

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نشر الأمير ” عبد الله بن سلطان بن ناصر ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أظهر لحظة وفاة رجل وهو يصلي داخل المسجد  .

ويظهر بالفيديو الرجل يصلي بمفرده داخل المسجد صلاة الفجر وفجأة بدأ يصارع سكرات الموت حتى سقط على الأرض وهو ساجد متوفيا .

وعلق الأمير عبد الله على الفيديو قائلا : ” دخل هذا الرجل إلى المسجد قبل أذان صلاة الفجر وصلى ركعتين انظروا كيف ينتظره الموت بهذه الخاتمة الحسنة ” .

وتابع : ” سبحان الله أنظر كيف يصارع سكرات الموت رزقنا الله وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة ” .

 

 

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