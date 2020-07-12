انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق زيارة الأمير البريطاني تشارلز لأحد مراكز توزيع الخضروات في بريستول في لندن برفقة زوجته ” كاميلا ” دوقة كورنوال .

وأثناء الزيارة حدث موقفا لم يكن في الحسبان حيث تعرض رجلا يدعى ” ريتشارد سيغوارد ” ويبلغ من العمر 74 عاما أثناء حديثه مع الأمير تشارلز لإغماء مفاجئ وفقد وعيه .

ويظهر في مقطع الفيديو ترنح الرجل أمام الأمير أثناء الحديث معه ثم هوى بشكل مفاجئ على الأرض فهرع إليه عدد من المساعدين لإنقاذه .

وكان الأمير تشارلز في حالة ذهول من الموقف ثم توجه إلى الرجل للاطمئنان عليه ليواصل جولته بلقاء العاملين في المشروع والحديث معهم وشكرهم على استمرارهم بالعمل على الرغم من انتشار فيروس كورونا .

وتحدث تشارلز في وقت لاحق إلى الرجل مرة أخرى بعد شفائه وهو عامل مخازن يعمل منذ 17 عاما لدى ASDA وأخبره إنه يرفض التقاعد .