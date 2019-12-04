شاهد .. ردة فعل المذيعة ” دعاء فاروق ” على متصل أبلغها عن تفكيره ونيته في الانتحار

في مداخلة هاتفية مع المذيعة المصرية ” دعاء فاروق ” في حلقة برنامجها ” إسأل مع دعاء ” يوم الثلاثاء الماضي المذاع على قناة النهار كشف المتصل ويدعى ” حسان ” ويبلغ من العمر 25 عاما عن نيته في الانتحار .

حيث تحدث المتصل عن الأسباب التي دفعته على التفكير في ذلك إنه على الرغم من إنه متزوج وينتظر طفل إلا إنه يعيش في توحد بسبب بعده عن أهله وأن والده ووالدته منفصلين .

وإنه دائما يشعر برغبته في الابتعاد عن الناس وأحيانا زوجته أيضا وإنه لا يرغب في أن يعيش معها وأشار إلى إنه يتناول كمية كبيرة من المهدئات بدون استشارة طبيب .. ولم يستطع الذهاب إلى طبيب نفسي وأن توقفه عن تناول المهدئات التي يأخذها أثرت عليه صحيا وأدخلته في نوبة بكاء هستيرية .

وأضاف أن كثرة المشاكل التي يعاني منها هي التي أوصلته للتفكير في الانتحار فقال : ” فكرت كتير أني اروح لدكتور نفسي اتعالج ومعرفتش ونفسيتي مدمرة ومش مستحمل وعندي كمية مشاكل يمكن توصلني للانتحار ومعنديش أصحاب ” .

وطالبته دعاء فاروق بضرورة الذهاب إلى طبيب نفسي أو وحدات الطب النفسي الموجودة في عدد من الجامعات المصرية للمساعدة في حل أزمته والابتعاد عن التفكير السلبي .