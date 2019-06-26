شاهد .. ردة فعل رجل عندما وجد زوجته في سيارة رجل آخر

شهد أحد شوارع مقاطعة ” جيلين ” الصينية موقفا رصدته كاميرا مراقبة مثبتة به لرجل صيني شاهد زوجته في سيارة رجل آخر عندما كان عائدا من عمله وفي طريقه إلى المنزل .

ليتجه الزوج مباشرة ناحية السيارة وصعقت الزوجة عندما همت بالخروج من السيارة ووجدت زوجها أمامها قادما إليهم وبدأت في الجري .

وقرر الزوج الذي يدعى ” لي ” معاقبة الرجل الذي كانت زوجته برفقته داخل السيارة حيث قفز ” لي ” فوق الجزء الأمامي من السيارة وهو يحمل أداة معدنية مكنته من تكسير الزجاج ولكن الرجل داخل السيارة تمكن من الإنطلاق مسرعا حتى لا يتمكن الزوج من احتجازه .

ولم يتوقف ” لي ” عند ذلك بل قرر تعقب السيارة على الرغم من رفض صاحب السيارة التوقف وعرض حياة لي للخطر ولكن لسوء حظه اعترضت طريقه إحدى السيارات اثناء مرورها أمامه مما اضطره إلى التوقف ليلتقيا معا وتبدأ بينهما مشاجرة قاسية ووجها لبعضهما اللكمات العنيفة قبل أن تصل الشرطة إلى المكان .

وألقت الشرطة القبض عليهما واتهمت ” لي ” باعتدائه على ” تشانغ ” صاحب السيارة حتى أفرج عنه بكفالة مالية .