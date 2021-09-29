نشرت الإعلامية ” رضوى الشربيني ” صورا ومقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من احتفالها بعيد ميلادها ال 40 .

وظهرت رضوى الشربيني في الصور والفيديو من حفل عيد ميلادها الذي أقيم بأحد الاماكن العامة وسط مجموعة من أصدقائها جاء من بينهم ” شام الذهبي ” التي كانت صاحبة فكرة كيك عيد الميلاد .

وجاء كيك عيد الميلاد متضمنا عبارة “رضوى الشربيني .. ملكة البلوك .. عيد ميلاد سعيد ” وهي الكلمة التي اشتهرت بها رضوى في تعليق لها بإحدى حلقات برنامجها ” هي وبس ” .

وكتبت رضوى الشربيني في تعليقها على منشورها : ” خلاص كده النهاردة تميت ٤٠ سنة وشكلى كبرت بجد .. لكل أهلى واصحابى وحبايبى شكرا على كل كلمة وكل معايدة ورسالة ومكالمة تليفون .. إنتم أحلى حاجة فى الدنيا ” .