احتفلت الفاشينيستا الكويتية ” روان بن حسين ” بعيد ميلاد إبنتها ” بيلا لونا ” الأول والتي أقامته في حديقة منزلها في حفل بسيط اقتصر على حضور عدد محدود من أصدقائها اتباعا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .

ونشرت روان بن حسين مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام من الاحتفال برفقة إبنتها والتي ظهرت بها أجواء عيد الميلاد فزينت حديقة المنزل بالألعاب والبلالين والورود بالإضافة إلى قالب الحلوى الذي حمل رقم 1 إشارة إلى عام بيلا لونا الأول .

وكتبت روان في تعليقها على الصور : ” بنتي الغالية صار عمرها سنة .. للأمانة تحمّل مسئولية طفلة لوحدي كأم عزباء رحلة صعبة وتحدي صعب .. ولكن هالبنت تستاهل الدنيا واللي فيها .. صحيح إنه ضعف المجهود بس ضعف الحب ايضاً ” .

وتابعت : ” الله يحفظج يا عيون ماما وعقبال كل البنات يارب يفرحوا بأولادهم وبناتهم ” .