نشرت الإعلامية اللبنانية ” ريا أبي راشد ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من حضورها لإفتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي .

وظهرت ريا أبي راشد في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا باللون الأزرق وبدت بنحافة ونقص في الوزن بشكل ملحوظ .

وكتبت في تعليقها على الصور قائلة : ” سعيدة جدا بالعودة ورؤية كل هؤلاء الأشخاص يجمتعون في مهرجان فينسيا السينمائي في ظل هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها ومع كل القواعد الآمنة .. أول نظرة لي على حفل الافتتاح ” .

يذكر أنه كانت قد انطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا مساء يوم الأربعاء الماضي .