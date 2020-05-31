شنت الناشطة الكويتية ريم الشمري هجوما جديدا على المصريين بعد ان كانت قد اثارت تصريحاتها سابقا موجة كبيرة من الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي واتهامها بإثارة الفتنة.

وقالت ريم الشمري في فيديو جديد إن “المصرينن على مواقع التواصل الاجتماعي مسويين أفلام أكشن وقاعدين يسبوني ومفكريني بتأثر بسبهم أنا ما أتأثر أبدًا ويا أخي عليهم سبْ ولكن هذا إن دل يدل على تربيتهم”.

وتابعت ريم الشمري أن ما يثير سخريتها هو اتهام بعض الكويتيين لها بأنها تثير الفتنة وأنها بذلك تفتعل أزمة، مبينة أنها قالت رأيها الشخصي ولن تتراجع عنه بأن المصريين في الكويت مجرد خدم، إضافة إلى أنها لم تطلب من أحد من مواطني بلادها أن يدعمها في رأيها الشخصي.

وأشارت ريم إلى أن “الكويتيين لو كانوا يعتبرون المصريين أخوة لنا فهذا حالهم”، مردفة أنها تعرف الكثير من المصريين وتعتبرهم أصدقاء مقربين لها ولكنهم يحبون الكويت وقالت إنها “لم تعمم الأمر على المصريين ولكنها قصدت من يعتبرون أنهم من المصريين شركاء مع الكويتيين في الوطن وهذا لن يحدث لأن الكويت خط أحمر”.

واستطردت ريم الشمري: “أي حد يطرشلي ماسج ويفكر نفسه إنه شريكي في الوطن ده عايش فيلم وأنا نفسيتي وايد مرتاحة لإني طلعت اللي بكبدي .. وفعلًا الجالية المصرية اللي مفكرة نفسها شريكة معانا في الوطن ستوب ستوب وأنا بفهم ومش زعلانة غن حد يقول رأيه ويدافع عن بلده لكن اللي يضحكني إنهم بيقولوا إني عنصرية”.

وأضافت ساخرة: “أنا عنصرية .. مين بيطرد السوريين من بلادهم ويبون يزيحونهم من شغلهم عشان أحسن منهم في الشغل ويشتغلون بالتجارة أحسن منهم ومين بيعامل السودانيين والصوماليين بطريقة سيئة مين بيتعامل بعنصرية ويدعون أني عنصرية وهم أم العنصرية.. لا تتكلموا عن العنصرية ياللي سويتوا هاشتاجات ضد السوريين ولو أنا عنصرية فأنا راضية أكون عنصرية عشان بلدي”.

واختتمت ريم الشمري قائلة: “مبسوطة إن الفيديو وصلكم وشوفتوه وده معناه إن رسالتي وصلت إلكم وإنكم لستم شركاء في الوطن والكويت خط أحمر وتسبون ما تسبون ما يهم”.