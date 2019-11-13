شاهد .. ريهام سعيد تنشر صورة لها وهي في سن ال 19

نشرت الإعلامية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها هي بعمر التاسعة عشر .
وظهرت ريهام سعيد في الصورة وهي مرتدية فستانا وذات شعرا منسدلا .
وعلقت ريهام على الصورة متحدثة بسخرية عن هوايتها في التمثيل والرقص الإيقاعي فقالت : ” كان عندي 19 سنة وكنت بقدم عروض تمثيل ورقص إيقاعي لأي حد من قرايبنا بيجي البيت ” .
وقامت ريهام سعيد بإغلاق خاصية التعليقات ومنعتها على هذا المنشور .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كان عندي ١٩ سنه و كنت بقدم عروض تمثيل و رقص ايقاعي لاي حد من قرايبنا يبحي البيت 😂