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شاهد .. ريهام سعيد تنشر صورة لها وهي في سن ال 19

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نشرت الإعلامية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها هي بعمر التاسعة عشر .

وظهرت ريهام سعيد في الصورة وهي مرتدية فستانا وذات شعرا منسدلا .

وعلقت ريهام على الصورة متحدثة بسخرية عن هوايتها في التمثيل والرقص الإيقاعي فقالت : ” كان عندي 19 سنة وكنت بقدم عروض تمثيل ورقص إيقاعي لأي حد من ‏قرايبنا بيجي البيت ” .

وقامت ريهام سعيد بإغلاق خاصية التعليقات ومنعتها على هذا المنشور .

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كان عندي ١٩ سنه و كنت بقدم عروض تمثيل و رقص ايقاعي لاي حد من قرايبنا يبحي البيت 😂

A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

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