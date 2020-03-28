شاهد .. ريهام سعيد تنهار في البكاء بعد قرار منعها من الظهور الإعلامي

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو علقت من خلاله على قرار منعها من الظهور الإعلامي متسائلة عن سبب منعها الحقيقى ومن المتسبب الأول في هذا القرار .

وأثناء حديثها دخلت ريهام سعيد في نوبة من البكاء حيث أشارت إنها تشعر بحالة وأن قرار العودة من عدمها أصبح أمر لا يهمها وإذا عادت إلى الظهور الإعلامي تشعر بحالة من التربص وبالتالي قد يصيبها مكروه أكبر يقضي عليها .

فقالت : ” أنا بقالي 4 سنين بتحارب معرفش ليه ومن مين وعلشان عملت إيه ” .

كما تحدثت ريهام سعيد عن ما مرت به من تجارب للإيقاف من قبل وتعود من جديد وعن الفترة التي تعرضت بها للسجن لمدة 35 يوم حتى ظهرت برائتها .. وأشارت إلى ما قامت به من أعمال خلال فترة عملها في مساعدة المرضى وعلاج حالات الإدمان وغيره .

وقررت ريهام في نهاية الفيديو أن تتجه إلى التمثيل وتركز فيه بشكل أكبر خاصة أنها دفعة الفنانة انجي المقدم ويمكن أن تقدم أدوارا مختلفة .

وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو : ” انا ماتوقفتش عشان أهنت مرضي السمنة … انا هقول الحقيقة ورزقي علي الله .. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ” .

وتابعت : ” ده وعد ربنا ولا أي حد ليه معني أو أهمية الظلم والقهر ليه اخر وهتشوفوا .. حسبي الله ونعم الوكيل ” .