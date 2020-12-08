نشرت وكالة ” رويترز ” خبرا عن إقامة حفل زفاف لعروسين في مركز للحجر الصحي بقرية تابعة لولاية راجستان الغربية في الهند .

وذلك بعد إثبات إصابة العروس بفيروس كورونا المستجد أصر عريسها على إقامة حفل الزفاف في موعده ليقام في مركز رعاية المصابين بالفيروس .

وظهر العروسان أثناء مراسم الزواج وهما يرتديان بدلات واقية زرقاء متشابهة مع كامل معدات الوقاية الشخصية .. كما ارتدى الكاهن بدلة بيضاء وقلنسوة والتي بدا فيها وكأنه رائد فضاء .

وبعد الزفاف تم عزل كلا من العريس والعروس في المركز الذي أقيم كجزء من شبكة مرافق الحجر الصحي التي أقيمت في كل قرية هندية تقريبا .

وصرح ” راجندرا مينا لشريك ” مسئول مركز الحجر الصحي قائلا : ” تشاورنا مع الأهالي ووافقوا على الزواج في مركز الحجر الصحي من دون أي طقوس معقدة ” .

#WATCH Rajasthan: A couple gets married at Kelwara Covid Centre in Bara, Shahbad wearing PPE kits as bride's #COVID19 report came positive on the wedding day.



The marriage ceremony was conducted following the govt's Covid protocols. pic.twitter.com/6cSPrJzWjR — ANI (@ANI) December 6, 2020