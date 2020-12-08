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نشرت وكالة ” رويترز ” خبرا عن إقامة حفل زفاف لعروسين في مركز للحجر الصحي بقرية تابعة لولاية راجستان الغربية في الهند .

وذلك بعد إثبات إصابة العروس بفيروس كورونا المستجد أصر عريسها على إقامة حفل الزفاف في موعده ليقام في مركز رعاية المصابين بالفيروس .

وظهر العروسان أثناء مراسم الزواج وهما يرتديان بدلات واقية زرقاء متشابهة مع كامل معدات الوقاية الشخصية .. كما ارتدى الكاهن بدلة بيضاء وقلنسوة والتي بدا فيها وكأنه رائد فضاء .

وبعد الزفاف تم عزل كلا من العريس والعروس في المركز الذي أقيم كجزء من شبكة مرافق الحجر الصحي التي أقيمت في كل قرية هندية تقريبا .

وصرح ” راجندرا مينا لشريك ” مسئول مركز الحجر الصحي قائلا : ” تشاورنا مع الأهالي ووافقوا على الزواج في مركز الحجر الصحي من دون أي طقوس معقدة ” .



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