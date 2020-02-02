شاهد.. زواج ياباني من كويتية يثير موجة من الجدل!

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة عقد قران شاب ياباني الجنسية على فتاة كويتية، ما أثار ردود أفعال متباينة بين المتفاعلين.

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ورأى مغردون كويتيون أن هذا الزواج مصيره الفشل، نظرا لاختلاف اللغة والعادات والتقاليد بين الزوجين، فيما قال آخرون إن الزوجة ستصطدم بقوانين بلدها مستقبلا إذا ما أرادت أن يحصل أبناؤها على الجنسية الكويتية.

وكتب أحد المغردين “زواج الكويتية من أجنبي سيتسبب في مشاكل، لأنها ستطالب لاحقا بالجنسية الكويتية لأبنائها (…) يفترض بكل مواطنة كويتية أن تتعلم الدرس وتفكر بمستقبل أبنائها”.

وقال آخر “إن البيئة الواحدة أمر مهم لاستمرار الزواج، على عكس ما هو حاصل هنا، أتمنى لهما التوفيق”.

في المقابل، بارك مغردون آخرون للعروسين، وتمنوا لهما حياة زوجية سعيدة، باعتبار أن الحب يتجاوز جميع الحدود الجغرافية والثقافية.