انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يخون زوجته على الهواء مباشرة خلال حضوره لمباراة كرة قدم جمعت بين نادي برشلونة وديلفين في الإكوادور .

حيث ظهر الرجل في مشهد التقطته الكاميرات بالاستاد وهو جالسا بجوار امرأة ويلف ذراعه حولها ويقبلها .. ولكنه سرعان ما ارتبك بعدما اكتشف أنهما يتم تصويرهما على الهواء مباشرة خلال بث المباراة وهو ما يمكن أن يكشف أمره أمام زوجته وذلك ما حدث بالفعل .

فوفقا لموقع ” foxnews ” الأمريكي أن الزوجة اكتشفت خيانة زوجها لها بعد تداول صوره على نطاق واسع .. واعترف الرجل بما فعل مقدما اعتذار لزوجته فقال : ” سأدافع عن شرفي واعتزازي كرجل حتى النهاية ” .

وتابع : ” أريد أن أعود لأعيش لحظاتي بجانبك مرة أخرى .. أنا آسف حقًا كان لا يجب أن أفعل بعائلتي هذا الهراء لذا يمكنني أن أطلب منك أن تسامحيني .. أنا في حيرة من أمري ولكني أريد أن أعيدك لي مرة أخرى ” .

وعلى الجانب الآخر رفضت الزوجة هذا الاعتذار وقالت في ردها : ” لقد دمرت علاقتي بك بالفعل .. أنت لا تعرف مدى الضرر النفسي الذي سببته لي .. أنا أصبحت أكرهك ولا أرغب في التعامل معك مرة أخرى .. لقد خذلتني وأولادنا أمام الجميع ” .

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع ” تويتر ” مع الفيديو بشكل كبير الذين شنوا هجوما قاسيا على الزوج وأعلنوا تضامنهم مع موقف الزوجة .