شاهد: سائق يعزف الجيتار أثناء قيادته على الطريق السريع

نشرت مواقع إعلامية إسبانية مشهدًا لسائق مجهول الهوية رصدته إحدى المركبات، وهو يحمل الجيتار على ركبتيه ويعزف بكلتا يديده، أثناء قيادته سيارةً تحمل رقمًا بريطانيًا على الخط السريع المزدحم لجزيرة مايوركا في إسبانيا.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن موقع كرونيانا بيئير الإخباري الإسباني صنّف الحادث بالصادم والاستثنائي، ووصف السائق بالأحمق، حيث إن تصرفاته قد تعرض السائقين الآخرين للخطر.

ويظهر في مشاهد مصورة، يرفع السائق عينيه عن الطريق أثناء القيادة، كما ويُدرك أنه يجري تصويره، ورغم ذلك يستمر في العزف.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن جزيرة مايوركا تحارب منذ عدة سنوات، تجاوزات سلوك المصطافين قبالة سواحلها، والتي تجاوزت كل الحدود، وذلك لضبط السياحة داخلها، والحد من وقوع الحوادث.