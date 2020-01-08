شاهد: سعودية تتزوج من أمريكي على الطريقة المدنية.. والمتابعين: العلاقة محرمة بحكم الدين الإسلامي

ضجة كبيرة أحدثها مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية. حيث تناقل نشطاء مقطع يوثق مراسم زواج فتاة سعودية من شاب أمريكي على الطريقة المدنية.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي ترتدي فستان زفاف قصير باللون الأبيض وتقدم الوعود لزوجها بالسعادة ومساندته في مشاكل حياته بطريقة ضاحكة.

فيما أوضح الزوج في كلمة ألقاها أم محامية توثيق عقود الزواج أن سر حبهما هو إختلاف الثقافات والانتماءات قائلاً: “يعتقد بعض الناس أنهم عليهم أن يكونوا من نفس المجتمع أو الدولة أو ينتمون لنفس الدين ولكن حبنا أقوى من كل شىء بالعالم”.

وانهالت ردات فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو المثير للجدل حيث أكد بعضهم أن الزواج المدني بدون ولاة أمر غير جائز شرعًا.

وأوضح أخرون أن هذه العلاقة محرمة بحكم الدين الإسلامي لأن الزوج غير مسلم، فيما رأى أخرون أن للزوجان الحرية الشخصية وليس للآخرون الحق في محاسبتهم أو تقييم زواجهم.