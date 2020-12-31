وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة سعودية أرادت غسل سيارة زوجها ولكنها تسببت بكارثة، حيث وقعت المركبة في منحدر منخفض.

وأظهر الفيديو الذي وثقه صاحب المركبة، السيارة وبداخلها زوجته، قائلًا: “هذي نهاية سواقة الحريم.. جاءت الحرمة مدحدرة ما وقعت إلا في الوادي..الله يعوضنا خير.. أهم شيء الحمدلله على سلامتها”.

امرأة في جدة كانت تريد غسل سيارة زوجها في اثناء نومه ولكن .. pic.twitter.com/Zaa02SuES4 — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) December 30, 2020

وذكر مغردون أن المرأة أرادت أن تفاجئ زوجها أثناء نومه بغسيل سيارته، إلا أنها أثناء قيادتها للمركبة فقدت السيطرة عليها من بوابة المنزل حتى سقطت في الوادي ولم تتمكن من الخروج.

وقد انتقد البعض قيام الزوج بتصوير الحادثة بينما زوجته ما زالت داخل المركبة فيما استنكر اخرون عبارة سواقة الحريم حيث كتب احدهم “مدخلهاش سواقه حريم او رجال ، تحدث لكل البشر هذه الحوادث مع المنحدرات ، يعني يزيد الراجحي لما وقع من الجبل وانقلبت بيه السيارة كانت لانه رجل ؟”

شدراك انها هي الي جوه يمكن واحد ثاني قاعد يشيك الاضرار — ali (@ali_opsss) December 30, 2020

عشانهم مايعرفون يتصرفون ودايما يتشتتون — Sà (@saudaljaffer) December 30, 2020

حوادث سرعة وعدم التزام بس مو حوادثكم الغبية — ali (@ali_opsss) December 30, 2020