تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل سعودي أعلن فيه عن رغبته في الزواج من مواطنته مشهورة “سناب شات”، هند القحطاني. وذلك مقابل مهر عبارة عن 30 ناقة.

وقال الرجل في الفيديو: “يا هند أنا ودك وخطبك وأنا أبغاك.. والمهر من عندي 30 ناقة.. يا هند جعل الله يعزك ويرعاك، عيالك عيالي يا بنت الرفاقة”.

شخص يعرض 30 ناقة لهند القحطاني كمهر لزواجه منها:



"قولي تم قولي تم" pic.twitter.com/H9Gft4j2X3 — WHR (@whrumor) September 30, 2021

وأضاف: “كل الجمال مصور في محياك، وأهديك من صادق الود باقة.. يا هند أنا علي القحطاني خطبك على كتاب الله وسنة نبيه، والمهر 30 وضحة منقية، قولي تم قولي تم”.

وقد اثار الفيديو ردود فعل بين المتابعين فيما انشغل بعضهم بتحديد قيمة المبلغ الذي تساويه الثلاثين ناقة .

اذا كانت منقيّه على كلامه الوحده فوق ال١٠٠ الف — ‏﮼فيصل (@faaaai55) September 30, 2021