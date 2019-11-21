شاهد : سعودي يقدم مهر مليون ريال للزواج من فتاة مغربية

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أثناء طلب مواطن سعودي الزواج من فتاة مغربية الجنسية وتقديمه المهر لها .

حيث يظهر في مقطع الفيديو والد العروس وهو يمسك بمبلغ المهر بعد أن قدمه له المواطن السعودي والذي يبلغ مليون ريال سعودي .. وذلك بخلاف الذهب الذي هاداها به .

كما ظهر صوت العروس خلال مقطع الفيديو وهي تعبر عن سعادتها بما قدمه لها العريس وتتحدث عن هداياه وقيمة المهر قائلة أن ال 50 ألف ريال سعودي تعادل 23 مليون درهم مغربي .

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الفيديو والذين جاءت تعليقاتهم عليه متضمنة اندهاشا من عائلة العروس وعلى ردة فعلهم خلال حصولهم على المهر وطريقة حسابهم للمبلغ وتصويرهم له وعدم إحترامهم لعريس ابنتهم .