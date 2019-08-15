شاهد.. سعودي يكشف حقيقة سحر المغربيات للرجال!

نشر اليوتوبر ومقدم البرامج السعودي علي المشعل فيديو تحدث من خلاله عن الكلام المتداول عن لجوء المغربيات للسحر لجذب الرجال.

وعبر علي المشعل من خلال ذلك الفيديو عن رأيه في هذا الأمر خاصة أنه زار المغرب وتعرف عن قرب على الشعب المغربي.

وقال ان موضوع “سحر المغربيات للرجال” متداول بكثرة وليس فقط بين الخليجيين او العرب بل ايضا وبين الاسيويين والاوروبيين والامريكيين.

وبرر علي المشعل هذا الامر بالقول ان الرجال عندما يأتون الى المغرب اول مرة يبدون وكأنهم متعاطين نوع من انواع المخدرات تجعلهم “لا اراديا” يرجعون للمغرب مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة ونرى اعداد كبيرة منهم يتزوجون مغربيات ويستقرون في المغرب وينسون اوطانهم.

وبعد تأكيده على وجود السحر، قال المشعل انه من غير المنصف ان نعمم الفكرة على كل المغربيات واضاف ان السحر الاكبر الذي تستخدمه البنت المغربية هو سحر المعاملة قائلا “شلون تحبه وتدلعه وتقدمه على نفسها كل هذه الاشياء هي التي تخلي الكثير من الرجال يحبون ان يتزوجون من المغرب خصوصا”.