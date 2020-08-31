انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتداء سيدة مصرية تدعي إنها مستشارة وعضوة في الأمم المتحدة على ضابط شرطة من داخل المحكمة بالقاهرة .

ويظهر في مقطع الفيديو ضابط الشرطة وهو يتحدث مع هذه السيدة مطالبا إياها بارتداء الكمامة والتوقف عن التصوير داخل المحكمة والحصول على الكارنيه الخاص بها .

إلا إنها امتنعت عن ذلك وتعدت على الضابط برتبة مقدم بالسب والقذف وتمزيق رتبته الميري من ملابسه .

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها وتمت إحالتها إلى النيابة للتحقيق معها بتهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه .