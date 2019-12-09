شاهد .. شابة إفريقية تفوز بلقب ملكة جمال الكون لعام 2019

أقيم مساء يوم أمس الأحد في مدينة ” اتلانتا ” الأمريكية حفل تتويج ملكة جمال الكون لعام 2019 باللقب والتي فازت به ” زوزويبيني تونزي ” من جنوب إفريقيا والبالغة من العمر 26 عاما .

بينما حصلت ” ماديسون أندرسون ” ملكة جمال بورتوريكو على لقب الوصيفة الأولى .. ولقب الوصيفة الثانية كان من نصيب ملكة جمال المكسيك ” صوفيا أراغون ” .

ولدت زوزويبيني تونزي في مدينة تابعة للعاصمة كيب تاون في جنوب أفريقيا عام 1993 .. وقد وصلت إلى المراكز الخمسة الأولى من المسابقة إلا إن الذي جعلها تحصد اللقب حسب الحاضرين ذكاءها وأجوبتها على الاسئلة .

واشتهرت ملكة جمال الكون قبل منحها اللقب بحملة أقامتها في جنوب إفريقيا من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وفعاليات تكافح العنف القائم على الحالة الاجتماعية .

وبحسب ما ذكرت شبكة ” سى إن إن “، فجاءت تصريحات تونزى بعد حصولعا على اللقب : ” لقد نشأت فى عالم لم يعتبر المرأة مثلى بنوع بشرتى ونوع شعرى أبدا جميلة .. أعتقد أن الوقت قد حان ليتوقف هذا اليوم .. أريد أن ينظر الأطفال إلى ويرون وجهى وأريدهم أن يروا وجهوهم تنعكس فى ” .