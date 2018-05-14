شاهد.. شابة برازيلية تتصدى للص بشجاعة

أظهر تسجيل مصور، نشرته وسائل إعلام بريطانية، تصدي فتاة للص كان يحاول سرقة آباء خارج مدرسة في البرازيل، حيث أطلقت عليه النار وأسقطته أرضاً.

وفي التفاصيل بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، رفع إليفلتون نيفيز موريرا (21 عاماً) مسدساً على عائلات كانت رفقة أبنائهم التلاميذ عن مدخل إحدى المدارس في مدينة ساوباولو، مما أثار الرعب في المكان.

لكن كاتيا ساستري، وهي شرطية كانت خارج الخدمة وقت الحادثة، باغتت اللص بسرعة بمسدسها وأطلقت الرصاص على صدره، مما أدى إلى إصابته وسقوطه أرضاً.

وسارعت ساستري، التي أصابت اللص بثلاث طلقات، إلى إبعاد المسدس عن اللص، حتى لا يتمكن من إيذاء العائلات التي كانت تشارك كانوا باحتفال بيوم الأم في المدرسة.

وبينما فر الآباء الذين كانوا في مسرح الحادث مع أطفالهم، اتصلت كاتيا من هاتفها المحمول بالطوارئ لنقل اللص الجريح إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد وصوله للمستشفى بوقت قصير.