شاهد.. شابة سعودية تتحدى التقاليد وتتجول في شوارع الرياض بلباس ضيق ودون حجاب!

أثارت الشابة السعودية مناهل العتيبي حالة من الجدل بعد خروجها في جولة بشوارع العاصمة السعودية الرياض، مرتدية لباسا رياضيا ضيقا بدون غطاء رأس.

ووثقت الناشطة السعودية تجربتها في مقطع فيديو رفعته بعدها على حسابها على تويتر.

وأرفقت مناهل العتيبي المقطع بالتغريدة التالية: “أمس كان يوم حظي.. ومن السعادة رحت أجوب شوارع الرياض شارعا شارعا”.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته 50 ثانية، فتاة تتمشى في شارع فرعي بحي سكني بدون عباءة.

وأشارت الناشطة في تغريدتها إلى أنها لم تتعرض لمضايقات أو مساءلة من قبل رجال الشرطة، وهو أمر لافت في بلد سبق أن لاحقت سلطاته فتيات تمردن على قيود الزي الموحد (الحجاب والعباءة) .