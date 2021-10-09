تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة سعودية وهي تبكي بشدة بعد الاعلان عن الحفل المرتقب للفنان العالمي جاستن بيبر في السعودية خلال ديسمبر القادم.

وبحسب ناشري الفيديو فقد انهارت الفتاة من البكاء فور علمها بقدوم جاستين بيبر لإحياء اولى حفلاته في المملكة.

فتاة تنهار بالدموع بعد إعلان قدوم "جاستن بيبر" للسعودية pic.twitter.com/X7brbeQdEp — WHR (@whrumor) October 9, 2021

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قد كشف عبر حسابه في تويتر عن حفل جاستين بيبر في السعودية حيث جاء في التغريدة: “حفل ضخم لحدث استثنائي، حفل ضخم يُرافق جائزة السعودية الكبرى stc للـفورمولا! نخبة من أهم نجوم العالم يُشاركون للمرة الأولى على أرض المملكة وتحديداً في جدة”.

كما تم مشاركة الرابط الذي من خلاله يمكن شراء تذاكر الحفل، كما أرفق مع التغريدة فيديو كشف عن النجوم الذين سيشاركون في الحفل في ديسمبر المقبل.

وكشف البوستر أن موعد حفلة جاستن في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وانهال محبو جاستن بيبر بالتعليقات التي تظهر حبهم الشديد له، وانتظار الحفل لرؤيته.