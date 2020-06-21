أثارت فتاة مصرية تدعى ” مها أسامة ” وتبلغ من العمر 32 عاما جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد نشرها لمقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تعرض فيه نفسها للزواج .

وأكدت مها أسامة في بداية حديثها على المشاكل التي سوف تتعرض لها بسبب هذا الفيديو والذي سيكون من الصعب تقبله عند بعض الناس ولكنها لا تهتم لهذا الأمر وتجد إنها لا تقوم بشئ خاطئ .

فقالت : ” إحنا شايفين الظروف اللي إحنا فيها البلد عاملة إزاي مفيش خروج مفيش كافيهات والدولة شايفة إن ده الصح علشان نحافظ على صحتنا ونبقى في أمان وأنا شايفة إن في الوقت ده كل بني آدم يعمل اللي شايفه صح ” .

وتابعت : ” أنا إسمي مها أسامة عندي 32 سنة وعارضة نفسي للجواز على فيس بوك وعارفة إن ده قرار مش سهل وهيجيبلي مشاكل كتير بس أنا أد القرار ده ودرسته كويس أوي وهتحمل الحلو والوحش بتاعه ” .

وعن مواصفات الشخص الذي ترغب في الارتباط به أشارت إلى ضرورة الجدية في الأمر وإنه يكون بالفعل يرغب في الزواج ومحترم .

وأضافت : ” اللي شايف نفسه جد ومش هيهزر ويألش عليا وياخد اسكرين شوتات يبعتها لصحابه يبعتلي .. وأنا مش هتكلم أو هقول تفاصيل عن نقسي كتير واللي مهتم هيعرف يوصلي ” .

وكتبت مها أسامة في تعليقها على مقطع الفيديو : ” أنا مها أسامة عندي 32 سنة بعرض نفسي للجواز علي الفيسبوك .. اللي مهتم يبعتلي على الإنبوكس وأي سفّ أو قلة أدب هستخدم إجراء قانوني .. وشكرا ” .

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا كبير بين المتابعين الذين انقسمت تعليقاتهم بين من أشاد بموقفها وأيده وبين من رأى أن هذا التصرف خطأ وكان عليها انتظار الشخص المناسب .. فيما تحدث البعض الآخر عن عواقب ما فعلته وأنها ربما تندم على هذا القرار .