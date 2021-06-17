أثار مقطع فيديو لـ طارق الحربي، الناشط على احد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة بين الشباب الخليجيين، خلال الايام الماضية، بسبب قوله أن :”الأوكرانيات يخقون على الخليجي مو عشان فلوسه، لا عشان حلمهم رجل خليجي!”.
وأضاف :”النساء في أوكرانيا يخقون على الخليجي بشكل مو طبيعي، مو عشان فلوسه لدرجة يقولك ما نبي فلوس ولكن حلمي إني أكون مع شخص خليجي”.
وفي هذا الاطار، وتعليقا على هذا الفيديو اراد شاب سعودي ان يقوم بتجرية عملية على هذا الكلام حيث ظهر وهو يصرخ لفتيات في احد الشوارع الاوكرانيات قائلا “Is Saudi Arabia beautiful?”.
وبعد ان اكملت الفتيات طريقهن وهن يضحكن علق الشاب السعودي قائلا “والله ترى ما حد يخق عليك غير امك”.
وقد اثار المقطع ردة فعل واسعة وكان من بين المعلقين السعودي ريان جيلر الذي كتب “”وش ذنبي اتفشل عن غيري !؟ فشلونا