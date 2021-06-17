أثار مقطع فيديو لـ طارق الحربي، الناشط على احد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة بين الشباب الخليجيين، خلال الايام الماضية، بسبب قوله أن :”الأوكرانيات يخقون على الخليجي مو عشان فلوسه، لا عشان حلمهم رجل خليجي!”.

وأضاف :”النساء في أوكرانيا يخقون على الخليجي بشكل مو طبيعي، مو عشان فلوسه لدرجة يقولك ما نبي فلوس ولكن حلمي إني أكون مع شخص خليجي”.

طيب الله يرزقهم الزوجات الاوكرانيات الجميلات الصالحات يريحونا ويرتاحون ونلقى مواضيع اخرى في الحياة نهتم فيها https://t.co/TX531EDUZ4 — بنت الراعي…. MBS (@MbsBint1) June 13, 2021

وفي هذا الاطار، وتعليقا على هذا الفيديو اراد شاب سعودي ان يقوم بتجرية عملية على هذا الكلام حيث ظهر وهو يصرخ لفتيات في احد الشوارع الاوكرانيات قائلا “Is Saudi Arabia beautiful?”.

فتيات اوكرانيات يتجاهلن الشاب السعودي !



pic.twitter.com/26dtoL0C4h — Trends (@TrendPase) June 16, 2021

وبعد ان اكملت الفتيات طريقهن وهن يضحكن علق الشاب السعودي قائلا “والله ترى ما حد يخق عليك غير امك”.

وهو في غنى عنه — العنود. (@1anood3) June 16, 2021

وقد اثار المقطع ردة فعل واسعة وكان من بين المعلقين السعودي ريان جيلر الذي كتب “”وش ذنبي اتفشل عن غيري !؟ فشلونا ترى مو حباً فيك حباً بريالاتك”.