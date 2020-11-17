تمكن شاب أمريكي من إحباط محاولة اختطاف طفل رضيع في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، حيث كانت والدته تدفع عربة الأطفال الخاصة به، عندما حاول الجاني انتزاعه من العربة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اللحظات التي نجح خلالها الشاب في إنقاذ الطفل، حيث قام بتحريره من يد الجاني، وأعاده لوالدته قبل أن ينقض عليه ويمنعه من مغادرة المكان.

استخدم الشاب الذي يُدعى “بريان كيمسلي” مهاراته القتالية، وأسقط الجاني على الأرض، حيث قام بتقييده مستخدما يديه ورجليه حتى وصلت دورية الشرطة لموقع الحادث.

ويقول كيمسلي: ” حاول الجاني انتزاع الطفل من عربته، أسرعت باتجاهه عندما صرخت والدته، لقد ساعدتني لعبة جيو جيتسو المحدودة التي تعلمتها منذ أكثر من ست سنوات في إنقاذ الطفل وإعادته لوالدته”.