أثيرت ضجة على مواقع التواصل في لبنان بعد تداول مقطع فيديو يتحدث عن سماع اصوات استغاثة من داخل احد القبور لشخص متوفي حديثا.

وبحسب ما عرض الاعلامي اللبناني طوني خليفة في حلقة الامس من برنامجه على قناة الجديد فقد تم تداول مقطع فويس عبر الواتساب في لبنان بتاريخ السادس عشر من الشهر الجاري تتحدث عن شخص يدعى “مصطفى وفيق البابا” توفي قبل ذلك باثني عشر يوما وتم العثور عليها حيا في قبره بعد سماع اصوات استغاثة من داخل القبر.

وبعد تداول هذا الفويس قام نجل مصطفى البابا بالذهاب الى قبره والدق عليه مناديا والده على امل ان يسمع اي صوت وقال: “لو سمعت اي شي كنت انا كسرت القبر وطلعته” وتابع “دقيت كثير وفتشت ما في شي كل هذه اشاعات”.

وعبر الشاب عن انزعاجه الشديد من هذه الاشاعات قائلا “انا كنت بصدمة رجعت انصدمت مرة ثانية وحكيت مع الحارس وقال لي هذه الخبرية ما في منا وما بتصير”.