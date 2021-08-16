قام شاب بريطاني يدعى ” لويس وايت ” بالتقدم لطلب يد حبيبته ” إميلي فرانسيس ” مستعينا ب ” بقرتين ” كتب عليهما عبارة (هل تتزوجيني) في مزرعته بمنطقة ألفورد .

وكشف لويس وايت عن الأسباب وراء عرضه الزواج على حبيبته بهذه الطريقة فقال أنه مع بداية انتشار فيروس كورونا اشترى هو وإميلي هاتين البقرتين وتشاركا في تربيتهما .

وأضاف متحدثا عن تفاصيل تجهيزه لهذا اليوم فأشار إلى أنه استيقظ في السادسة صباحاً وطلب من أحد أصدقائه مساعدته بجمع الأبقار في المزرعة .

وعندما تم الإنتهاء من كل شيء أخرج إميلي من السرير وأخذها إلى مكان تجمع الأبقار وهناك رأت السؤال مكتوبا على ظهر إحدى البقرات لتبدأ في البكاء .