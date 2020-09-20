انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في مصر مقطع فيديو يوثق تعرض مجموعة من الشباب بالسخرية والتنمر على رجل مسن يبدو إنه يعاني من مشكلة نفسية .

حيث يظهر في مقطع الفيديو هؤلاء الشباب وهم يسيرون بإتجاه الرجل المسن الذي كان يقف على حافة مجرى للصرف الصحي وظل يشكو عند رؤيته لهم بإنهم يتعرضون له بالسخرية والسباب .

ليقترب منه شابين بعد ذلك ويقوم أحدهما بدفعه وإسقاطه في مجرى الصرف الصحي الملوث بالقمامة من كل جانب وسط تهليل وسخرية منهم بينما كان يحاول هذا الرجل المسن الصعود إلى الأعلى .

وأثار هذا الفيديو موجة غضب واستياء عارمة بين المتابعين في مصر الذين طالبوا بضرورة إلقاء القبض على هؤلاء الشباب ومعاقبتهم على فعلتهم .. ومن جانبها تولت الجهات المعنية التحقيق فى الفيديو لتحديد هويتهم والتحقيق معهم .