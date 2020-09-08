أثار الشاب العراقي ” عمر حسام الدين ” البالغ من العمر 36 عاما ضجة وشهرة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الشبه الكبير الموجود بينه وبين لاعب كرة القدم الأرجنتيني ” ليونيل ميسي ” .

قال عمر حسام الدين وهو من محافظة الموصل ويعمل في بيع السجائر وسط سوق شعبي في محافظة دهوك العراقية الذي انتقل إليها منذ 7 سنوات بإنه أثناء عمله يرتدي قميص فريق برشلونة الإسباني .

وأضاف أن الشبه بينه وبين ميسي يعد نعمة وفأل خير عليه لأن الكثير من مشجعي برشلونة يفضلون شراء السجائر منه .. كما يلتقط كل من يلتقيه صورة معه .

وتابع عمر حسام الدين : ” عندما يفوز برشلونة فإن مكسبي يتضاعف عن الأيام العادية حيث يأتي أنصار الفريق لتشجيعي .. وفي حال خسارة البرسا ألتزم المنزل ولا أذهب إلى السوق تجنبا للضيق والإنزعاج ” .