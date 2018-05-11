شاهد.. شقيقان سعوديان يحوّلان مزرعة والدهما إلى مطعم ومقهى ريفي

نجح شقيقان سعوديان في الاستفادة من كبر مساحة مزرعة والدهما بالرياض، حيث قاما ببناء مطعم ومقهى ريفي عليها يستقبلان فيه الزبائن في جو يملؤه المرح والأطباق والمشروبات المتميزة.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة “العربية”،جانبًا من مشروع الشابين، حيث قال أحدهما: “استثمرنا وقتنا في هذا المشروع الذي لاقى استحسانًا كبيرًا من الزبائن”.

واستغلّ الشقيقان محاصيل وثمار المزرعة لتقديمها للزبائن بدلًا من شرائها من السوق، حيث حقّقا الاكتفاء الذاتي للمشروع الذي يتضمّن ممرًا رياضيًا للمشاة وعددًا من الألعاب والأماكن الترفيهية.

كما استفاد الشقيقان من المنتجات الزراعية بالمكان، مستخدمين أحدث الأساليب التقنية في تقديم الأغذية والمشروبات والخدمات للزبائن.