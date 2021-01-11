تداولت عدد من المواقع الإخبارية مقطع فيديو يوثق حديث أحد الشيوخ في تركيا خلال خطبة الجمعة والذي شن من خلاله هجوما على العرب .

وظهر الشيخ في مقطع الفيديو وهو واقفا على المنبر يتحدث عن العرب واصفا إياهم ب ” الأعداء ” ويحرض المستمعين له ضدهم حتى وصل به الأمر إلى دعوتهم بعدم الذهاب لأداء الحج والعمرة .

فقال : ” المصلين الكرام سأقول لمرة أخرى ليس للتركي صديق يؤتمن ويقف بجانبه سوى التركي .. العرب ليسوا أصدقائنا بل أعدائنا ” .

وتابع الشيخ التركي : ” العرب أبناء عاهرات ، أبناء حرام ، أبناء الظلمة .. لا تذهبوا للحج والعمرة عندهم يكفي لقد تأذينا منهم قلوبنا تحترق ” .