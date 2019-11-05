شاهد.. صحافي لبناني يصف المظاهرات اللبنانية بـ “ثورة اللواط”

هاجم الصحافي اللبناني جوزيف أبو فاضل، الداعم للرئيس العماد ميشال عون، الثورة اللبنانية التي تدخل يومها العشرين، واصفا اياها بأنها ثورة اللواط أي الشاذين جنسيًا.

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وقال جوزيف ابو فاضل، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، إن الحراك الكبير الذي يشهده لبنان يهدف إلى إقرار زواج المثليين، وهو ما اعتبره أمرًا مرفوضًا تمامًا لأنه يدمر قيّم وأخلاقيات المجتمع اللبناني.

تابع جوزيف ابو فاضل في مقابلة على تلفزيون الـ “OTV”, أن المتظاهرين: “يكتبون هذا المطلب على جدار الكنائس، ولا يمكن القبول به بتاتًا، يمكنهم التوجه إلى البحر وإنشاء معابد هناك”.