نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية صورة تنشر للمرة الأولى للجبل الجليدي الذي تسبب في غرق السفينة الشهيرة ” تيتانيك ” منذ 108 عام .

والتي استطاع البحار ” دبليو وود ” أن يلتقطها قبل يومين فقط من غرق السفينة العملاقة في المحيط الأطلسي كونه كان مهتما بالتصوير الفوتغرافي .

وأشارت الصحيفة إلى أن البحار كان يخدم على متن سفينة أخرى وعندما شاهد بالصدفة الجبل الجليدي حرص على تصويره والاحتفاظ باللقطات على كاميرته .. ثم فوجئ بعدها بيومين بوقوع الحادث في نفس المنطقة .

وكتب دبليو وود ملاحظة على الصورة عن وجود الجبل في المنطقة التي حدث فيها الاصطدام وبعد وصوله إلى نيويورك قام بكتابة رسالة تؤكد أن الجبل الجليدي هو الذي أغرق تيتانيك ثم أرسل هذه الرسالة إلى جده .

يذكر أن سفينة تيتانيك غرقت في عام 1912 وراح ضحيتها حوالي 1522 شخصا كانوا على متنها .