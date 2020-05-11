كشف موقع ” ميرور ” البريطاني عن لجوء تجار الكوكايين في بريطانيا إلى حيلة جديدة للتغلب على قيود الإغلاق المفروضة بعد تفشي فيروس كورونا المسنجد .

حيث اعتمدوا على إستخدام طائرات بدون طيار لتوصيل المخدرات إلى عملائهم .. كما تجنبهم الخطر المتزايد المتمثل في القبض عليهم من قبل الشرطة .

وقال أحد تجار الكوكايين في تشيشاير عن طريقة استخدام هذه الطائرات بإنه يقوم بتحميل أكياس من المخدرات على طائرة بدون طيار يتم التحكم فيها عبر قرص لوحي .

فيما يقوم العملاء بوضع مناشف ملونة في حدائقهم كعلامة بارزة .. بعد ذلك تهبط الطائرة بدون طيار المحملة بالمخدرات .

وأضاف : ” يمكنني إرفاق عشر حقائب في المرة الواحدة بقيمة 500 جنيه استرليني .. وبعد ذلك أقوم بالتحكم بالطائرة وإطلاقها من سطح مرتفع ثم أتأكد من وجود منصة هبوط مرئية كالمناشف الملونة التي أطلب من العملاء أن يضعوها علي الأرض كعلامة مميزة ” .

وتابع : ” ثم أسيطر على هبوط الطائرة وأسقط الحمولة وهكذا يتم إنجاز المهمة .. بعد ذلك أقوم بجمع نقودي عن طريق مقابلة العميل في مواقف السيارات أو السوبر ماركت ” .