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شاهد… ظهور نادر للابن الاكبر لـ محمد بن سلمان

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محمد بن سلمان ونجله الاكبر سلمان

محمد بن سلمان ونجله الاكبر سلمان

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير سلمان بن محمد بن سلمان، الابن الأكبر لولي العهد السعودي، برفقة والده، وهو يرتدي الزي السعودي التقليدي.

لم تكن الصورة المتداولة للأمير الصغير سلمان برفقة والده هي الصورة الأولى لهما معا، فقد كان الظهور الأول لنجل ولي العهد السعودي في يوم 3 يونيو الماضي، عندما ظهرا في فيديو لهما يزوران الأمير مقرن بن عبد العزيز، عم ولي العهد في جدة.

والمعروف أن الأمير محمد بن سلمان متزوج من ابنة عمه سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود التي أنجبت له أربعة أبناء سلمان، ومشهور، وفهدة، ونورة.

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