شاهد.. عائض القرني: “النصر والعزة والمجد لنا والموت والعار والدمار للحوثيين”

نشر الداعية الإسلامي، عائض القرني، مقطع فيديو في أعقاب الهجوم الذي استهدف مطار أبها في عسير، مساء الأربعاء، والذي تبنته ميلشيا الحوثي المدعومة من ايران.

جاء ذلك في تغريدة للقرني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “شُلّت أيديكم يا أذناب المجوس، وشاهت وجوهكم، وخابت مساعيكم، سُندافع عن وطننا بالنفس والنفيس، وبالدماء والأرواح، ولن نسمح لأي متربص أو حاسد أو حاقد أن يمس أمننا ولا استقرارنا بسوء، فالله معنا، والنصر والمجد لنا، والهزيمة والعار لكم”.

وفي مقطع الفيديو قال القرني: “من قلب الرياض العاصمة الحبيبة أقول لمدينتي الحبيبة الجميلة، ابها البهية: سلامات يا أبها سلامات يا وطني النصر لنا والعزة والمجد بإذن الله والموت والعار والدمار للحوثيين أذناب طهران وإيران ومن ورائهم وإن شاء الله العاقبة للمتقين والنصر لنا.. عاشت السعودية العظمى فوق هام السحب”.

وفي مقطع الفيديو ذاته نشر الداعية القرني مقطعا من “شيلة” سابقة له، يقول فيها: “لبيم يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن.. أبشر بعزك يا زعيم المملكة يا بو فهد.. حنا جنود الله بعنا ارواحنا بأغلى ثمن.. في جنة الفردوس موعدنا ويا نعم الوعد..”