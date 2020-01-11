شاهد.. عراقيون شيعة يتبركون بتراب قبر سليماني في بغداد للشفاء من الأمراض

تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأنصار قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني في العراق.



وأظهر المقطع عدداً من الأشخاص يبدو أنهم في العراق، ملتفين حول شخصٍ واحد يحمل إناء به كمية من تراب زاعماً أنها من قبر سليماني وتشفي من الأمراض.

كما أظهر فيديو سابق مجموعة من العسكريين خلال مراسم دفن سليماني في إيران يلتفون حول القبر وأحد الأشخاص يناولهم حفنات من التراب من داخل القبر للتبرك به.