شاهد.. عريس يصيب عروسه في عينيها ليلة زفافهما ثم يضحك ساخراً وهي تبكي

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو لموقف سخيف تعرضت له عروس فيتنامية في ليلة زفافها بسبب توتر العريس. يظهر بالمقطع الزوج وهو يحاول فتح زجاجة الشامبانيا وما أن فُتحت حتى انطلق الغطاء بسرعة ليصطدم بعين العروس التي وضعت كفيها على وجهها في ألم و هي تحاول منع دموعها.

الغريب في الأمر هو موقف العريس عندما أدرك مدى سوء فعلته، ما كان منه سوى أن ضحك بينما تتألم العروس في ليلة عمرها، وهنا تقدمت أحد الحضور لتقدم لها العون وهنا أخذ منها الزوج المنديل الورقي، وأزاح يدي العروس المتألمة ليمسح دموعها ويعود به ليمسح بقايا المشروب من على قميصه.