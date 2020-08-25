نشر حارس مرمى منتخب مصر الأسبق ” عصام الحضري ” صورة عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” أعلن من خلالها عن خطوبة إبنته ” شاهندة ” يوم أمس الإثنين .

حيث ظهرت في الصورة إبنته بجانب خطيبها وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” شاهندة أول فرحتي كبرت وبقت عروسة .. ألف مبروك يا حبيبة بابا .. ربنا يكمل فرحتك على خير .. شاهندة قالت نعم .. مبروك عليك شاهندة يا عمر ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي عصام الحضري على الصورة وانهالت تعليقات التهنئة على الخطوبة .

كما نشرت شقيقتها ” شدوى ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من حفل الخطوبة الذي شهد حضور مجموعة من الأهل والأصدقاء .