شاهد.. على جمعة: الرسول سيتشفع للهولندي صاحب الفيديو المسيء يوم القيامة

شدد الشيخ على جمعة على ان الاسلام دين الرحمة مذكرا أن “بسم الله الرحمن الرحيم” ذكرت في القرآن الكريم 114 مرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو خليل ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc: وكأن الله يرسل إلينا رسالة كى نتحلى بأخلاق الله في الأرض وهى جمال في جمال ورحمة في رحمة وتكرار الرحمة به رسالة وهى أن علاقة المخلوق بالمخلوق هي الجمال، وليس الجمال في الجلال أو الجمال في الكمال.

وتابع علي جمعة: “وخاطب الله الرسول بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل للمؤمنين ولا المسلمين لم يخصص أي من آدم إلى يوم القيامة من آمن ومن لم يؤمن، ويوم القيامة بألف سنة والرسول سيشفع للخلق اجمعين، وسيتشفع للهولندي صاحب الرسومات المسيئة وصاحب الفيلم، وسيشفع للعالمين ولجميع الناس منذ خلق آدم وحتى يوم القيامة ليعرف الجميع أنه رحمة للعالمين”.