أعلن اليوتيوبر الشهير ” علي غزلان ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن ارتباطه بملكة جمال مصر السابقة لعام 2017 ” فرح شعبان ” .

وتضمن المنشور صورة لعلي غزلان تجمعه بفرح شعبان كتب في تعليقه عليها واصفا إياها بالسند : ” طلبت من ربنا سندة صغيرة بعتلي جبل كبير اتسند عليه ” .

ومن جانبها ردت فرح غزلان على ذلك قائلة : ” أحبك كثيرا” .. كما نشرت صورة لها برفقة غزلان عبر حسابها على موقع إنستجرام وعلقت عليها : ” مالك قلبي ” .

وفاجئ هذا الخبر المتابعين وأثار الجدل حول علاقته السابقة بالفنانة ” منة عرفة ” وتساءلوا حول أسباب انفصالهما .. فجاءت التعليقات مثل : ” جروحكم بتلم بسرعه انتوا يا بتوع السوشيال ” و ” منة عرفة تشعر بالحزن ” ” .