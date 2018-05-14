شاهد… عمرو اديب تعليقا على مجزرة غزة: “هم ا لاسرائيليين ليه بيقتلوا الناس؟”

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تم اغتيال نحو 52 فلسطيني خلال المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهناك آلاف المصابين منهم أطفال، مضيفًا أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين العزل في المسيرات، بالرغم انهم غير حاملون لأسلحة ولا الذخائر.

وتساءل أديب خلال برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون”، لماذا تقوم اسرائيل بقتل الناس في الوقت التي تستطيع فيه استعمال الغازات وما هي الفكرة من قتل ناس عزل.

اضاف: “ازاي حد عنده القدرة ان يقتل الناس جهارا نهارا امام العالم كله ده ايه الجبروت والافتراء ده” وتابع “ده ربنا حيجيبكم الارض ومش حيسيبكم”.