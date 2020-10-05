واصل الاعلامي المصري عمرو اديب هجومه على مواطنه اليوتيوبر عبدالله الشريف لليوم الثاني على التوالي مؤكدا ان قضيته معه ليست اخلاقية بل سياسية ووطنية.

وقال عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “امي بي سي مصر”، أن اربع وعشرين ساعة مرت على بثه التسجيلات و”محدش رد او قلي انت كذاب يا عمر و او ما حصلش او ما نيفعش”.

واعتبر عمرو اديب ان تناوله لهذا الموضوع وبثه التسجيلات ليست من باب اخلاقي بل كقضية سياسية ووطنية وتابع “الموضوع الاخلاقي ده بينه وبين ربه والناس اللي عايش معاهم اما احتفاره للشعب المصري والبلداللي ماوياه وخيانته للامانة للمكان للي هو فيه كل هذه الاشياء”.

وكان عمرو اديب قد بث، أمس، تسجيلات صوتية لشابة تدعي “ريم” تتحدث فيها عن علاقتها بـ ​عبد الله الشريف​، روت فيها تفاصيل علاقتهما سويا.



وأشارت الشابة أن عبد الله الشريف أراد أن يقيم معها علاقة جنسية ولكنها رفضت قائلة: “عبدالله الشريف الندل المخادع، الخسيس. قولتله انت مشهور والناس تعرفك..بس انا معرفكش..وانا محتاجة اتاكد منك عشان نتقابل..كان بيقولي مانا اجيلك”.



وأضافت بأنه قال لها أن سبب جمعه للمال هو الحصول على الجنسية القطرية، لأنه يعلم أن قطر لديها أجندة خاصة وفور الانتهاء منها ستطرده من البلد.