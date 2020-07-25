علق الاعلامي المصري عمرو اديب على اقامة اول صلاة جمعة في “ايا صوفيا” في اسطنبول منذ تحويلها مرة أخرى إلى مسجد في وقت سابق من هذا الشهر.

وتساءل عمرو اديب، خلال حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، عن سبب عدم مشاركة امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الصلاة قائلا بسخرية “لم يأت تميم عنده ارتباط هو في السكة”.

وتابع “الجزيرة غطت هذا الحدث اكثر من القنوات التركية” وأشار اديب الى ان الشعب التركي ليس مهتما كثير بالاسلام قائلا “هذه بلد فيها بيوت دعارة وخمارات عادي ومرخصة وزي الفل” ثم تساءل “انا كمسلم كسبت ايه النهاردة ما هو الشيء الذي اضيف للاسلام ايه صورة الاسلام والامام طالع المنبر وفي يده السيف للاسف لا يسيء للاسلام والمسلمين الا اردوغان واللي زيه”.

ووصف عدم وجود اي حضور في افتتاح مسجد ايا صوفيا بالمقاطعة الدولية واضاف “كل حلفاءك خانوك حتى تميم طب فين الغنوشي طب فين القرضاوي”.