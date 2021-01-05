علق الإعلامي المصرية عمرو أديب، على المصالحة الخليجية والتي جاءت بمبادرة من دولة الكويت، قائلًا: “موقف مصر واضح، إحنا مش غاويين فرقة أو صراعات” ولكنه تساءل ان كانت الاسباب التي ادث الى قطع العلاقات مع قطر ستختفي بعد المصالحة.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن هناك علامات استفهام كثيرة ما بعد إعلان المصالحة الخليجية القطرية، ومنها مدى انتهاء المشاكل التي بدأت عام 2017، ومدى التزام قطر في الشهور والأيام المقبلة بنوايا طيبة وحسن جوار.

عمرو أديب يسأل أسئلة هامة: هل الحاجات اللي أدت لقطع العلاقات مع قطر هتختفي؟ (اعرف باقي الأسئلة)#MBCMASR

أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/HsiuhVgwdn pic.twitter.com/3im5lHz8zb — الحكاية (@Elhekayashow) January 4, 2021

وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تحدثت عن تمثيل مصري في القمة الخليجية التاريخية المنعقدة غدًا، منوهًا إلى أن قناة «الجزيرة» القطرية كفت يدها عن السعودية ولكنها ولم تتوقف عن الحديث عن مصر.

عمرو أديب: كل الناس اللي بتسأل عن موقف مصر من المصالحة مع قطر (اعرف التفاصيل)#MBCMASR

أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/Xckv34k7Ec pic.twitter.com/NVVpBo3u8E — الحكاية (@Elhekayashow) January 4, 2021

وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، مساء اليوم الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية بداية من مساء اليوم، قبل ساعات من انعقاد قمة العلا في المملكة غداً الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الكويتي، في بيان تليفزيوني، إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أجرى اتصالا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، وأنه تم الاتفاق على فتح جميع الحدود بين قطر والسعودية.