علق الإعلامي المصرية عمرو أديب، على المصالحة الخليجية والتي جاءت بمبادرة من دولة الكويت، قائلًا: “موقف مصر واضح، إحنا مش غاويين فرقة أو صراعات” ولكنه تساءل ان كانت الاسباب التي ادث الى قطع العلاقات مع قطر ستختفي بعد المصالحة.
وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن هناك علامات استفهام كثيرة ما بعد إعلان المصالحة الخليجية القطرية، ومنها مدى انتهاء المشاكل التي بدأت عام 2017، ومدى التزام قطر في الشهور والأيام المقبلة بنوايا طيبة وحسن جوار.
وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تحدثت عن تمثيل مصري في القمة الخليجية التاريخية المنعقدة غدًا، منوهًا إلى أن قناة «الجزيرة» القطرية كفت يدها عن السعودية ولكنها ولم تتوقف عن الحديث عن مصر.
وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، مساء اليوم الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية بداية من مساء اليوم، قبل ساعات من انعقاد قمة العلا في المملكة غداً الثلاثاء.
وقال وزير الخارجية الكويتي، في بيان تليفزيوني، إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أجرى اتصالا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، وأنه تم الاتفاق على فتح جميع الحدود بين قطر والسعودية.
الخلاف القطري السعودي كان واضح انه سينتهي بيوم من الايام
من جه نعذر السعوديين والقطريين اللذين دافعو ووقفو مع بلادهم ، لكن ما موقف الاطراف الاخري التي شجعت على هذا الخلاف وكان فرحه به !!
من جه اخرى اتوقع ان يكون صلح حذر خاصتا يوجد اطراف اخرى مثل ايران التي وقفت مع قطر ، فمن المستحيل ان تقبل قطر ان تخسر ايران لارضاء السعوديه ، سيحفضون خط الرجه لغاية ما تصفا النفوس ولا ننسا ايضا الوجود التركي بقطر سيكون محل خلاف
اتوقع صلح لن يكون شامل لكل شيء ، ستبقا عوائق وخلافات بسبب اطراف اخرى
نتمني الخير للجميع وتبقى الكويت بلد الخير
عمرو اديب اقسم بالله انك انت واعلامكم العار اصبحتم على صفيح ساخن قهرا بهذه المصالحه
موتو بغيضكم
ماذا تقول أنت؟